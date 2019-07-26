Göksenin Köksal: Kimseden çekinmem

Gökhan German / Fanatik

Milli Basketbol Takımımız, 31 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal, FANATİK’e konuştu. Dünya Kupası’nda hedeflerinin Olimpiyat vizesi almak olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, “ABD kadrosu yıldızlarla dolu ama ben kimseden çekinmem. Sahaya çıkıp işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım” dedi. Avrupa’nın en büyük taraftarına sahip olduklarını ifade eden Galatasaraylı oyuncu, seneye Sinan Erdem tribünlerini dolu görmek istediğini söyledi.

‘Hedefimi gerçekleştirdim’

“Küçüklüğümden bu yana Galatasaray’a kaptan olmanın hayalini kuruyordum. Hedefimi gerçekleştirdim. Yaz döneminde sözleşmem bitmişti ve 2 yıllık kontrat yaptım. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah nice yıllar Galatasaray kaptanı olarak, bir çok kupa ve şampiyonluk kazanırım. Geçen sezon takım geç kuruldu. Ama coach Ertuğrul Erdoğan önderliğinde çok iyi bir sezon geçirdik. Diğer takımlara baktığımızda çok düşük bir bütçemiz vardı. Ama takım kimyası çabuk oturdu ve iyi bir ekip olduk. Basketbol Süper Ligi’nde yarı final oynadık ve Eurolegue finalisti Anadolu Efes’e elendik. Bizim için yarı finale gelmek bence başarıydı. Bu yıl daha iyisini yapmamız gerekiyor.”

‘En büyük taraftar bizde’

“Bu sezon hedefimiz daha büyük olmalı. Final oynamak istiyoruz. İyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Eurocup’ta da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Galatasaray taraftarının en büyük taraftar olduğunu Avrupa’da herkes biliyor. Onlar bizim 6. adamımız. Sinan Erdem, ambians olarak Abdi İpekçi gibi değil ama ne olursa olsun taraftarımızın bizi yalnız bırakmaması gerekiyor. Kötü gitsek de salona gelmeleri lazım. Biz onlar sayesinde daha ileriye gidebiliriz.”

‘Olimpiyatı istiyoruz’

28 yaşındayım. Takımda bizden genç kardeşlerimiz var. Öncelikle takım olarak çok düzgün karakterlere sahibiz. Dünya Kupası’nda kolay değil ama Olimpiyat vizesi almak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp inşallah olimpiyat vizesi alacağız. Birçok yıldız çekildiğini açıklasa da farketmez. Dünya Kupası’nın favorisi ABD. Aynı grupta olmamız dezavantaj gibi görülebilir ama daha sonrası için yolumuz açık olacak.”