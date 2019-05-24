Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı. Gümüşdağ 5 yıldır zirveyi kovaladıklarını ifade edip, saha içinden çok saha dışı etkenlerle uğraştıklarını ileri sürdü.

Başkan, 5 yıllık yapılanmaya rağmen çok başarılı olduklarını ifade edip, şampiyon olan Galatasaray'ı da tebrik etti.

Sezonun ilk kez bu kadar çekişmeli geçtiğini ifade eden Göksel Gümüşdağ, saha dışında yaşanan olayların kabul edilebilir olmadığını savunarak, "Baktığınızda sosyal medyada televizyonlarda yaşanan binlerce olumsuz görüntü, ses Türk futbolunun marka değerine gölge düşürmüştür" dedi.

Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun son sezonunu Fenerbahçe'de geçirmek istediğini ifade ederken, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini ifade etti.





Albayrak için suç duyurusu

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın VAR ile ilgili açıklamalarını da hatırlatan Göksel Gümüşdağ, Albayrak'ın, "VAR kayıtları elimizde" açıklamasının ardından kendisi hakkında suç duyurusundu bulunduklarını da hatırlattı.

Gümüşdağ, TFF yeni başkan adayı Nihat Özdemir'in ise herhangi bir VAR kayıdının dışarı sızdırılmadığına dair açıklama yaptığının da altını çizdi.

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