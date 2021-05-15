Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, beIN Sports ekranlarında yayınlanan "Be United" Programına katıldı. Göksel Gümüşdağ, birçok önemli konularda samimi açıklamalarda bulundu.

'Okan Hoca'yla şampiyonluk yaşadı, mental düşüş de onunla oldu'

Göksel Gümüşdağ, "Bu takım Okan Hoca'yla şampiyonluk yaşadı, mental düşüş de onunla oldu. Bunun başka bir sıkıntı yaratacağı düşüncesiyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kulübün kapısı ona her zaman açıktır"

"15 yıllık başkanlık dönemimde Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Aykut Kocaman'la çalıştım. Hoca kararıyla neticeye gitmenin doğru olmadığını düşünürüm, bu yüzden de her zaman arkalarında dururum. Aykut Hoca devam etmek istediği sürece biz de isteriz"

'Bu bir duruştur'

"Olay yaşandığı an, Webo ve Demba Ba ile konuştum. Onların psikolojisini görünce CEO'muz Mustafa Bey'e 'Kararımız net, sahaya çıkmıyoruz.' dedim. Nihat Bey de aradı, '4 hakem de değişmezse bu gece İstanbul'a dönüyoruz.' dedim"

UEFA delegesine, 'Ceferin'e iletin: İlk olarak 4 hakem de değişecek, ikincisi ise Webo'nun kırmızı kartı iptal edilecek. Bu şekilde olursa yarın maça çıkarız.' dedim. 'Mümkün değil, cezai şartlar olur.' dedi, 'Hepsine katlanırız.' dedim. Bu bir duruştur"

'PSG Başkanı Nasser Bey'e, Neymar ve Mbappe'ye teşekkür ediyorum'

"Özellikle Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Bey'e, yönetim kuruluna, elbette Neymar ve Mbappe'ye de duruşlarından ötürü çok teşekkür ediyorum"

"Demba Ba saygı duyduğumuz bir oyuncu ancak son dönemde, psikolojik ve mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk. Demba Ba, yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi"

'Yabancı sınırına karşıyım'

"Kesinlikle yabancı sınırına karşıyım. Yasaklardan çok, Federasyon ve Kulüpler Birliği'nin farklı çalışmalarıyla yerliye teşvik etmesi lazım. Kulüplerin de Türk Ticaret Kanunu'na bağlı olarak, anonim şirket olarak yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz şampiyonluğu zorlayan, her kupayı zorlayan takım olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



