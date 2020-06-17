UEFA tüm Avrupa'da büyük bir merakle beklenen kararlarını bugün açıkladı ve spor kamuoyu ile paylaştı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni düzenlemeleri aktaran Ceferin'in açıklamaları sonrası gözler Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir'e döndü. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın aldığı kararlar sonrası yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

"En azından rövanşı oynayacağımız tarih kesinleşti, bunu bekliyorduk. UEFA'nın kararı vermesi, bizim planlamamız için de bir kolaylık sağlayacak."

"Henüz netleşmedi ama ya Kopenhag'da ya da Almanya'da oynayacağız. 6 yaşında bir kulübün buraları yakalıyor olması, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olması, Avrupa Ligi'nde çeyrek finali kovalıyor olması tarihi bir başarı."

"Format çok güzel. Çeyrek finale kalırsak, 3 maçta finale gidebiliyorsun. Şu an için en önemli maçımız, deplasmandaki Kopenhag maçımız. Bu karar çok isabetli olmuş. Her takım için olduğu gibi bizim için de bir avantajı var bu kararın."

"Seyircisiz de olsa, Almanya'daki vatandaşlarımız bize çok güzel ev sahipliği yapacaklar. Biz de Türk bayraklarıyla, orada temsilci olacağız."







