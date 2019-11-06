Göksel Gümüşdağ sert çıktı: UEFA’yı kınıyoruz!

Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı, gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası oy birliğiyle Mehmet Sepil oldu. Toplantıya ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın açıklamaları damga vurdu. UEFA’nın asker selamlarına açtığı soruşturma nedeniyle 18 kulübün imzasıyla ortak bir deklarasyon yayınlayacaklarını belirten Gümüşdağ, “Mehmet başkanın kendisi yurt dışında, dönüyor. Kendisi ile tüm kulüp başkanlarımız ile birlikte bir irtibat kurduk ve video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin barış pınarı harekatındaki aklı terörle mücadelesinde birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, 18 kulüp başkanımız ile bugün ortak bir deklarasyon duyuracağız. Bu deklarasyonu 18 kulübün imzası ile birlikte UEFA’ya yollayacağız” açıklamasında bulundu.

‘Gerisi teferruat’

Gümüşdağ, “Futbolcularımızın yaptığı asker selamını politik ve provokatör davranış olarak gören ve bu maçlar hakkında inceleme başlatan UEFA, dün itibariyle Mehmet Topal, Ciacara, Azubuike, Robinho ve Visca hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA’nın bu siyasi ve ayrıcalıklı tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği Vakfı olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyor ve teröre karşı haklı mücadelesinde teröre karşı destek amacıyla verilen bu anlamlı selamın her zaman arkasındayız” dedi.