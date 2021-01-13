Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sesli bir şekilde dile getirdiği İrfan Can Kahveci transferi konusunda çok şey yazılıp, çizildi. Ancak bu konuda en yetkili isim olan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ son sözü söyledi, “Satmaya niyetimiz yok” ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendisini ziyarete geldiğini, çay-kahve içtiklerini ancak transferle ilgili resmi bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Gümüşdağ, Terim’in konuşmasının ardından da Başkan Mustafa Cengiz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapılan konuşmayla ilgili detay vermeyen turuncu-lacivertlilerin başkanı, “Arada ciddi farklar var” demekle yetindi.









Fatih Terim’in İrfan Can’ı istediğini ancak kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını vurgulayan Göksel Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa’nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can’ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir. Biz 5 yıl öncenin parasıyla İrfan Can’a 2-2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Yatırım yaptık. Yeteneklerini geliştirdik. Bugün Avrupa peşinde... Bunun gerçek bir karşılığı olmalı... Bu şartlarda Türkiye’de kulüplerin İrfan Can’ı alabileceğini düşünmüyorum. Zaten bizim de satmaya niyetimiz yok. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı bekliyoruz.”

Kaynak: Miliyet