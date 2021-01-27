Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Marsilya ile de görüşmeler var

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, transferde adı büyük kulüplerle anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuştu

Göksel Gümüşdağ, "Genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor'u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı'yı kutluyoruz. 8-9 tane oyuncumuz sakattı ama sahadaki oyuncular da elinden geleni yaptılar, olmadı, yapacak bir şey yok"

"İrfan Can'a yurt dışından da teklif var. Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Kamuoyuna yansıdı, Galatasaray ile de görüştük. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu, onlarla da görüşme yapacağız. Bunların hepsini zaten 1 Şubat'a kadar konuşmak zorundayız"

"Rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Para ve takas teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de" ifadelerini kullandı