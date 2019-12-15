Gökmen Barış: Böyle olmaması gerekirdi

TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında Giresunspor, deplasmanda Erzurumspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış, maçla ilgili ne konuşacağını net kestiremediğini belirtti.

Teknik direktör Hakan Kutlu’nun kırmızı kartla sahadan atılması nedeniyle basın toplantısına katılan Gökmen Barış, ilk kez karşılaştığı şeyler olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Bizim takım nasıl mağlup olurdu derseniz, ancak bu şekilde olurdu. Çünkü ilk yarı istediğimiz her şeyi sahaya yansıtıyorduk. Gol yedikten sonra beraberliği yakalayacağımıza ve öne geçebileceğimize inandığımız bir takımımız var. Fakat pozisyonlar öyle bir gelişti ki sahada olanları anlayamadım. Sahada ilk kez böyle şeyler görüyorum. Dayak yiyen oyuncu da sahadan atılıyor. Konuşulacak çok fazla bir şey yok. Çok üzüldüm. Maç kazanır veya kaybedersiniz. Kaybederken çok şey kazanabilir, kazanırken de çok şey kaybedebilirsiniz. Böyle olmaması gerekirdi. Önümüze bakacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı."

Karşılaşmanın 55. dakikasında Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.