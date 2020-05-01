2005-2006 sezonunda Kayserispor formasıyla attığı 25 golle Süper Lig’de Gol Kralı olan, sonrasında adı transfer gündeminden hiç inmeyen, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi devlerin formalarını giyen Gökhan Ünal’dan itiraf gibi sözler... Şu sıralarda Kayserispor’da yardımcı antrenörlük yapan 37 yaşındaki futbol adamı, foto muhabirimiz Murat Akbaş’a verdiğiröportajda, Galatasaray’ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı. İşte Gökhan Ünal’dan FANATİK’e özel, gündem yaratacak açıklamalar...

‘Terim de geri dönüyordu’

“Kayserispor’da oynarken, Fatih Terim beni Milli Takım aday kadrosuna almıştı. Milli takım için İstanbul’a geldiğimde Galatasaray’la görüştüm. Başkan Adnan Polat’tı. Beni havalimanından aldırdı. Görüştük ve anlaştık. Fatih hoca da zaten Milli Takım’da hocaydı, ama Galatasaray’a dönme durumu vardı. Benim için sorun yoktu ama Kayserispor bu transfere izin vermedi. Zaten kariyerim boyunca kendi istediğim takımda hiç oynayamadım.”

‘Avrupa’dan teklif vardı’

“Kayserispor’da çok iyi bir takımımız vardı. Ligde 25 gol, kupada 7 gol ile hem ligde hem kupada Gol Kralı oldum. Transfer teklifleri geliyordu. Benim de gönlümden geçen bir takım vardı. Her futbolcuda olduğu gibi. Tüm takımlar, hatta Avrupa’dan da ciddi teklifler vardı. Avrupa’yı çok istiyordum...”

‘Tarihi fırsatı kaçırdık’

“O dönem Kayserispor, Trabzonspor’la anlaşınca Trabzon’a gittim. 1.5 sezonda 15 gol ve 15 asistle oynadım. Şehir başarıya çok açtı. Şampiyonluğa çok yaklaşmıştık. Baskı artmıştı. Sivasspor’a deplasmanda 3-0 yenildik. Sıkıntılı günler başladı. Sonraki zamanlarda Ersun hoca bıraktı. O sezon şampiyon olabilirdik ama kısmet olmadı. Tarihi bir fırsat kaçmıştı. Tüm bunlar bana çok şey kattı. Zor ama güzel günlerdi.”

‘Fener’de talihsiz olaylar’

“Fenerbahçe’den de teklifler vardı. Trabzonspor’dayken de çok istediler ve 3.5 milyon Euro artı Burak Yılmaz karşılığında Fenerbahçe’ye geldim. Hoca Daum’du. Guiza, Semih Şentürk ve ben, forma için savaş veriyorduk. Sakatlıklar ve yaşadığım talihsiz olaylar istediğim performansı göstermeme mani oluyordu.”

‘Aykut hoca formamı aldı’

“Daum’la istenilen başarı olmayınca Aykut Kocaman geldi. İlk zamanlar Aykut hoca bana formayı vermişti. Her şey iyi gitmeye başlıyordu ki, Aykut hoca benden formayı aldı. Hâlâ neden aldığını bilmiyorum. Gidip de hiç sormadım. Aykut hocanın kendi takdiridir, saygı duydum.”

"Mensah'ın sezgileri güçlü"

“Bernard Mensah’a bir teklif var mı bilemem. Gerçekten iyi futbolcu, sezgileri güçlü, teknik bir oyuncu. 8 ile 10 numara arası oynuyor. Şu dönemde ayrılacağını da zannetmiyorum. Burada mutlu olduğunu biliyorum. Ona tavsiyem oynayabileceği, kendine yer bulabileceği takımda oynaması. Şu an Kayserispor da transfer düşünecek durumda değil. Her şey yoluna girmeye başlamışken koronavirüs çıktı, tüm planlar alt üst oldu.”

"Berna Hanım Türk futbolu için şans"

“Türk futbolunda bir ilk yaşanıyor. Bu da Kayserispor’da Berna hanım (Gözbaşı) sayesinde gerçekleşiyor. Kısa zamanda herkesin saygısını kazandı ve sadece Kayserispor için değil, tüm Türk futbolu için bir şans olduğunu gösterdi. Çünkü tüm icraatları ilk günden ayakları yere basan icratlardı. Kayserispor çok zor günlerden geçerken olabilecek en iyi şey oldu ve Berna hanım geldi. Yapamayacağı şeylerin sözünü vermedi. Verdiği sözleri tuttu ve güven sağladı. Belki de şu an Türkiye’de futbol oynanabilecek en iyi ortamı yarattı. Bundan sonrası bizlere ve futbolculara düşüyor. Bu şansı hepimizin iyi değerlendirmesi gerekiyor.”

"Hedefim iyi bir antrenör olmak"

“Türk futbolu kabuk değiştiriyor. Yeni teknik direktörler, futbolcular, yöneticiler ve futbolcular var. Her oynadığım takımdan ve hocadan bir şeyler öğrenerek, araştırarak, dil öğrenerek kendimi geliştiriyorum. Kayserispor benim için büyük şansmış onu anladım. Burada çok çalışmak ve hizmet etmek istiyorum.”

Kayserispor Yönetimi, o dönem Ali Sami Yen, İnönü ve Şükrü Saracoğlu statlarının karşısına ve Kayseri Kalesi’ne, Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz fotoğraflarıyla, “Yıldızlar yere inmedi, gökte kaldı. Satmıyoruz” yazılı pankartlar astırmıştı.