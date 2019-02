Konserini 'İhtimaller Perisi' adlı şarkısı ile açan Türkmen, 'İnsanız Ayıbı Yok' ve 'Vay Halimize' şarkılarını seslendirdi. Her iki şarkısının da tüm gelirlerini Ege Orman Vakfı'na bağışladığını dile getiren popçu, ''Her ağaç bir insan, her insan bir umuttur. Umutlarımızı şarkılarımızla yeşertmek istedik" sözleriyle sanatçı dostlarını da bu bağlamda göreve çağırdı.

'HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

''Herkes taşın altına elini sokarsa aşamayacağımız sorun yok. Herkesi yeşile karşı bir nebze daha duyarlı olmaya davet ediyorum'' diyen Türkmen, bu sözlerinin ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

YENİ KLİP GELİYOR

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, sıradaki klibini ''Ben Unutur muyum?'' adlı parçasına çekeceğini müjdeleyerek hayranlarına bir de sürpriz yaptı.