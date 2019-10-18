Gökhan Töre’nin aklı milli formada

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, tekrar milli takıma dönmek için çalışacağını söyledi. Gökhan Töre, “Artık eskisinden daha iyiyim” dedi.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Gökhan Töre’nin aklı milli formada

Beşiktaş’ta son 2 yılı kayıp geçiren Gökhan Töre, Malatyaspor’a geldikten sonra eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Gurbetçi futbolcunun en büyük hedefi ise A Milli Takım formasını yeniden giymek. Yıldız kanat oyuncusu, “Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla. Oynasam da oynamasam da o Ay-Yıldızlı bayrağı her zaman göğsümde taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Mücadelemi bırakmayacağım” dedi.

Töre, Konyaspor maçı öncesi fizik olarak hazır duruma geldiğini de belirtip, hocasından görev beklediğini söyledi.

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