Almanya’nın Köln şehrinde 20 Ocak 1992 yılında doğan Gökhan Töre, A Milli Takım kariyeri olan, sağ açık mevkide top koşturan futbolcudur. Samsunlu bir ailenin Almanya’ya göç etmiş üç çocuğundan bir tanesidir. Futbol yaşamına Adler Dellbrück takımı ile başlangıç yapan futbolcunun 2003-2007 yılları arasında Türkiye U-15 altyapısında oynadığı bilinmektedir. Adler Dellbrück takımındaki kariyerine Bayer Leverkusen’in altyapısına geçiş yaparak devam ettiren futbolcunun takımın U-17 altyapısında görev almıştır. Ligin son yıllarında ağları golle buluşturmaya başlayan Gökhan Töre toplamda 15 maça çıkarak 4 gol kaydetmiştir.

Gökhan Töre kaç yaşında?

2008-2009 yılına gelindiğinde U-19 altyapısında maçlara çıkmaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 4 maçta 1 gol atmıştır. Aynı zamanda Türkiye U-16 ve U-17 kadrosu ile antrenmanlarına bu süreçlerde de devam etmiş, futbolunu geliştirmek için teknik çalışmalarını hızlandırmıştır. 2009-2010 yılları Gökhan Töre için Chelsea transferinin gerçekleştiği durgun bir sezon olmuştur.

U-18 takımında forma giyen Töre, toplamda 6 maça çıkmıştır. Genellikle maçların ikinci yarılarında oyuna dahil olan futbolcu bu yıllarda ilk kupa şampiyonluğunu yaşama fırsatı elde etmiştir. Chelsea altyapısında 49 numaralı formayı giyen Gökhan Töre sezon sonuna yaklaşıldığında A takımla maçlara çıkmaya başlamış, ilk kez 17 Temmuz 2010 yılında Crystal Palace maçında forma giyme olanağı elde etmiştir. Oyuna 76. dakikada Daniel Sturridge’in yerine girmiştir. Yine 2009-2010 yıllarında Türkiye U-21 kadrosunda yer almaya devam etmiştir.

Milli Takım kariyerine devam etti

2010-2011 sezonu Gökhan Töre’nin Chelsea’nin rezerv takımındaki yerini aldığı bir sezon olmuştur. Güney grubunda şampiyonluk için finale kalan takımda 16 Mayıs 2011 tarihinde forma giymiştir. Penaltılarda kendi adına gol atma sevinci yaşayan Töre, ilk şampiyonluğunu bu vesileyle elde etmiştir. Toplamda 21 maçın 16’sında forma giyerek Chelsea’nin yedek listesine 63 numaralı formayla ismini yazdıran futbolcu, gün geçtikçe yükselen bir ivme yakalamıştır.

Bu sezonda Türkiye A2 kadrosuna da dahil olmuştur. 2011-2012 sezonu Gökhan Töre’nin Bundesliga’nın gözde kulübü Hamburg’a 1.300.000 Euro’ya transferi ile başlamıştır. Takımın ilk 11 listesinde sıklıkla yer alan futbolcu 5 Ağustos 2011 tarihinde Borussia Dortmund karşısında ilk resmi karşılaşmasına çıkmıştır. Devre arasına gelindiğinde Gökhan Töre için talihsiz bir sakatlık gerçekleşmiştir. İspanya kampında menisküsü yırtılan futbolcu 7 hafta boyunca maçlara ve antrenmanlara çıkamamıştır.

Gökhan Töre hangi takımlarda oynadı?

Rubin Kazan’a 5 milyon Euro karşılığında 2012-2013 sezonunda transfer olan futbolcu için iyi bir sezon olmamıştır. Bu sezon yalnızca 5 defa forma giyen Töre’nin 2013-2014 yıllarında kariyeri Beşiktaş ’ta devam etmiştir. Samet Aybaba’nın teknik direktörlüğü yaptığı takıma 11 Haziran 2013 tarihi ile transfer olan Gökhan Töre, sezon boyunca 4 gol 7 asist ile hücuma doğrudan katkı sağlamıştır.

Bu olumlu gidişat Beşiktaş cephesinde futbolcunun Rubin Kazan’dan 4,5 milyon Euro bonservis ile sonuçlanmış, 5 yıllık sözleşme imzalanmış, Töre için yepyeni bir süreç başlamıştır. Süper Lig’de en fazla çalım yapan oyuncu seçilen futbolcu Avrupa Ligi’nde de başarılı bir sezon geçirmiş, 10 maçta 4 gol 4 asist yapmıştır. Toplamda Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig dahil olmak üzere 9 gol 11 asist yapan Gökhan Töre 2016-2017 sezonu West Ham United’a transfer olmuştur.

Futbolcu toplamda Hamburg, Chelsea, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham United ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 6 farklı takımda oynamıştır.

Yeniden eve dönüş

Premier Lig’deki ilk asistini AFC Bournemouth karşısında yapan futbolcu, aynı zamanda maçın adamı seçilmiştir. 2019-2020 tarihine gelindiğinde Yeni Malatyaspor ile 1 yıllığına sözleşme imzalayan Gökhan Töre 7 Ağustos 2020 tarihinde karşılıklı sözleşme feshiyle takımdan ayrılmıştır. Futbolcu 2020-2021 tarihinde Beşiktaş ile yeniden 2 yıllığına anlaşma imzalamış ve tarihi başarılar elde ettiği kulübüne geri dönmüştür. Töre aynı zamanda 2011-2016 yıllarında Türkiye milli kariyerine A takım kadrosunda devam etmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Futbolcu Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmekte, 400 bin Euro gibi düşük bir tutarla sözleşmesi yapılmıştır. Bu durum nedeniyle futbolcunun maç başı maaş alması söylentiler arasındadır.