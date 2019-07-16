Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Yetenekli futbolcunun adı bi dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı ve resmen kamuoyuna açıkladılar.

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre artık Yeni Malatyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş ile sözleşme imzaladığından itibaren inişili çıkışlı bir performansa imza atan Gökhan Töre, özellikle Bilic döneminin vazgeçilmezi olmuştu. Hatta Bilic tecrübeli futbolcuyu West Ham'a transfer ettirmiş ve İngiltere'de forma giyme şansı vermişti.

Futbola Leverkusen altyapısıunda başlayan Töre, sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş ve West Ham formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu Milli takımla 26 maça çıktı.

İşte Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklama:

Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.