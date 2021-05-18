Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Gökhan Tören, teknik patron Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

'Allah Sergen Yalçın'dan razı olsun'

Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. İnanılmaz bir birlik beraberlik vardı. ''Hepimiz kenetlenip sonuna kadar inandık şampiyon olacağımıza. Her gün birbirimizle konuştuk. Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk, bugün de kupayı aldık. Sergen hoca ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Sergen hocamı çok severim. Aramızda farklı bir diyalog var. Çok büyük bir hoca. Allah Sergen Yalçın'dan razı olsun.''







