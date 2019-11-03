Gökhan: Serdar bize ders verdi

34 yaşında ikinci baharını yaşayan ve müthiş bir efor ortaya koyan Gökhan Gönül, “Futbol ceza kesmek için beklemez ama Serdar’ın pozisyonu bize ders verdi” dedi.

03 Kasım 2019, Pazar 06:01
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Gökhan: Serdar bize ders verdi

2-0’dan sonra çok gol kaçırdıklarını kaydeden tecrübeli savunmacı, “Onca pozisyondan sonra maç 2-2’ye gelecekti. Belki daha farklı şeyler olacaktı. Bundan sonra böyle hatalar yapmadan yola devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Gökhan, “Özlenen Beşiktaş geri geliyor mu” sorusuna ise “Kimin hangi Beşiktaş’ı özlediğine göre değişir. Kimi atak futbolu, kimi 3- 4 pozisyon bulup atan, pozisyon verilmeyen futbolu sever” cevabını verdi.

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