Gökhan: Serdar bize ders verdi

2-0’dan sonra çok gol kaçırdıklarını kaydeden tecrübeli savunmacı, “Onca pozisyondan sonra maç 2-2’ye gelecekti. Belki daha farklı şeyler olacaktı. Bundan sonra böyle hatalar yapmadan yola devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Gökhan, “Özlenen Beşiktaş geri geliyor mu” sorusuna ise “Kimin hangi Beşiktaş’ı özlediğine göre değişir. Kimi atak futbolu, kimi 3- 4 pozisyon bulup atan, pozisyon verilmeyen futbolu sever” cevabını verdi.