96'ncı Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla koşulacak. Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde Türkiye Jokey Kulübü (TJK), emekli olan ve şu anda at binmeye devam eden jokeyleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyona Gazi Koşusunu 9 defa kazanma başarısı gösteren efsane jokey Mümin Çılgın'ın yanı sıra Süleyman Akdı ve Yaşar Atçı gibi birçok eski jokey katıldı.

Organizasyonda yer alan ve Gazi Koşusunda at binecek olan jokeylerden Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 96'ncı Gazi Koşusuna Sigoş isimli safkanla katılacak olan Kocakaya, koşuyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunarak, "Şu ana kadar çok fazla heyecanım olduğu söylenemezdi ama yarışı düşününce heyecanlanmaya başladım. Bu sene Gazi Koşusunda çok özel atlar koşacak. Kalabalık bir yarış olacak. Çok iyi jokeyler var. Gönlümüz, kalbimiz, bineceğimiz attan yana. İnşallah her şey lehimize gelişir ve benim için çok anlamlı olan kupayı almak nasip olur" diye konuştu.

"HER SENE OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

2009 yılında Miramis isimli safkanla kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde eden tecrübeli jokey, bu sene şansın yanında olması temennisinde bulunarak, "Son 2 yılı 2'nciliklerle tamamladık. Çok yaklaşmıştık tekrardan Gazi Koşusu'nu kazanmaya. Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz. Bu sene de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tek şey şans. O da umarım bizden yana olur" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA BAŞARILAR ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Son 3 yılın en çok yarış kazanan jokeyi olan Kocakaya, başarısının sırrını ise şu sözlerle açıkladı:

"Son 3 yılın en başarılı jokeyiyim ama ben istikrar olarak hep bu seviyedeydim. Çok farklı bir şey yapmama gerek yoktu. Sadece geçmişte yaptığımız hataları, yapmamaya gayret gösterdik, çok çalıştık ve bu başarıyı elde ettik. Bundan sonra başarılar artarak devam edecektir. Umarım bundan sonra daha iyilerini yapmak nasip olur."

SADETTİN BOYRAZ: BAYRAM ÇOCUKLARI GİBİ HEYECANLI OLUYORUZ

Gazi Koşusunu daha önce 2000 yılında Caprice ve 2008 yılında Pan River isimli safkanlarla kazanma başarısı gösteren tecrübeli jokey Sadettin Boyraz da koşu öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, "Gazi Koşusu, Türk atçılığının bir bayramı. Bu yüzden biz, bayram çocukları gibi heyecanlı oluyoruz. Ne kadar tecrübeli olsak da o koşuya doğru hazırlanırken o heyecanı ilk günkü gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

"BU SENE YÜZDE 100 KAZANIR DİYEBİLECEĞİMİZ POTANSİYELDE BİR AT GÖREMİYORUM"

Gazi Koşusunda yer alacak olan atları değerlendiren tecrübeli jokey, yarışı 3'üncü kez kazanmak istediğini vurgulayarak, "Her jokey, katıldığı her yıl bu koşuyu kazanmak ister. Bu bize 2 sefer nasip oldu. Her bindiğinizde 'Neden 3'üncü kez olmasın?' diyorsunuz. 22 at koşacak. Bunların aralarında ön plana çıkan atlar mutlaka vardır. Sürpriz yapabilecek potansiyelde atlar da var. Geçmiş yıllarda bazı atlar ön plana çıkmıştı ama bu sene yüzde 100 kazanır diyebileceğimiz potansiyelde bir at göremiyorum. Hak edenin kazandığı, centilmence bir koşu olsun. İnşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda bineceği Maximus Boy isimli safkanla, yarışı kazanma şansını yüksek gördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.

