Gökhan Karadeniz kimdir? Gökhan Karadeniz kaç yaşında, nereli?

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Hatayspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan ile bazı Süper Lig ekiplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında. Sol ayağını etkili kullanan ve hücumun her bölgesinde forma giyebilen Gökhan, profesyonel kariyerinde 304 maça çıkaren 103 de gol atmayı başardı.

Gökhan Karadeniz kimdir?

2 Mayıs 1990 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gökhan Karadeniz, futbola 2001 yılında Karacabeyspor'da başladı. Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

2013-2014 sezonunda Altınordu'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Gökhan, 26 golle Türkiye liglerinin en golcü ismi olmuştu. Trabzonspor, Gökhan'ı transfer etmek için Altınordu'ya 900 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Ödenen bonservis, 2. Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

Piyasa değeri 400 bin Euro olan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kez A2 Milli Takım forması giydi.