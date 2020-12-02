Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Gökhan Karadeniz, "Bence şu anda Galatasaray'da en iyi oyuncu Taylan Antalyalı. Benim takım arkadaşım. Bence gelecekte çok daha iyi olacak. Erzurumspor'da birlikte oynadık ve şampiyon olduk. Başarılı olmasını çok istiyorum. Çok iyi gidiyor, başarılı olmasını can-ı gönülden istiyorum" dedi.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET, LİGİ İLK 10 İÇERİSİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ "

Lige iyi başladıklarına dikkât çeken tecrübeli futbolcu, "Tam bir aile ortamı var. Yeni gelen oyuncular da bu nedenle zorlanmıyor. Hemen adapte oluyorlar. Gelen oyuncular da disiplinli ve karakterli, tam olarak takım oyuncuları. Geçen haftayı maç yapmadan geçirdik; Galatasaray'ı çok iyi analiz ederek o süreci geçirdik. Çok iyi hazırlandık bu maça. Galatasaray karşısında galip gelmeyi hedefliyoruz. Sezon sonunda Hatayspor'un ilk 10'un içerisinde olmasını hedefliyoruz. Galatasaray, Rizespor maçında çok eksiği olmasına karşın çok iyi maç çıkardı. Son maçta oynayanlar çok iyiydiler. Galatasaray çok büyük bir takım. Daha çok koşup, mücadele etmeliyiz. Ancak bu şekilde kazanabiliriz. Takım olarak kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli forvet "Önce Hatayspor'da başarılı olup, ardından milli takıma yükselmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.