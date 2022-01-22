Gökhan Kağıtçıoğlu: 2. ve 3. gol bizi demorolize etti

Spor Toto Süper Lig 'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor’a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, "Adana deplasmanı zor bir deplasmandı. Zor olacağını biliyorduk.'' dedi ve ve şu ifadeleri kullandı:

''10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Emre ile de kaçırdığımız yüzde 100 gol pozisyonu var. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol takımın gardını düşürdü. İkinci yarı daha bir arada oynamaya çalıştık. Daha bir arada olmamız gerekiyordu ama arkasından gelen 2. ve 3. gol bizi demorolize etti. Ondan sonrası için söylenecek bir şey yok”