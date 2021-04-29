Süper Lig'de 38. haftada şampiyonluk yolunda çok önemli bir deplasmana konuk olan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül tecrübesine akışmayacak bir hata yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'le hücum etmeye çalışan Fenerbahçe'de tecrübeli sağ bek önce takım arkadaşına boşken pas atmadı, daha sonra karar değiştirdi ve pası attı ancak Alanyasporlular bunu görüp araya girdiler.

Maçın başından beri Gökhan'ı ciddi şekilde zorlayan Davidson bu fırsatı kullandı ve sol çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Burada Gökhan son anda yetişti ve arkadan kayarak müdahale etmek istedi. Başarılı oyuncu müdahalesini yapamayınca Davidson'u yere düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ise tereddütsüz olarak kırmızı kartını çıkardı. Yapılan kontrollerde pozisyonun ofsayt olmadığı da saptanınca Gökhan'ın kırmızı kartı geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.





İlgili Haberler Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması



