Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.

34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.

Kaynak: Takvim

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