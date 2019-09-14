Gökhan Gönül'den sürpriz anlaşma!

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.

14 Eylül 2019, Cumartesi 08:13 Son Güncelleme:
- A +
Gökhan Gönül'den sürpriz anlaşma!

Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.

34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.

Kaynak: Takvim

Bu haberi de okudularBeşiktaş'ta Jeremain Lens neden kadroya alınmadı? Ortaya çıktı...

Haberin fotoğrafları için tıklayınTürk futbolunun beklentileri karşılayamayan yıldızları

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...