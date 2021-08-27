Çaykur Rizespor 'un deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Antalyaspor ile oynanan ve 3-2 biten maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Son anlarda yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sert ifadeler kullanan Gönül, hakem Özgür Yankaya hakkında konuştu.

'Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm'

Gökhan Gönül, "Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa başka yerde ödesin! Emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

'Hata yapanlar da ceza alsın'

Gönül son olarak, "Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!" şeklinde konuştu.