Fenerbahçe’nin yeni sezondaki transfer stratejisi, yerli oyunculara yönelmek. Sportif direktörlük için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, bu strateji kapsamında iki ismi özellikle Çubuklu formanın altında görmek istiyor: Caner Erkin ve Gökhan Gönül... Uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı başarıyla terleten ikili, 4 sezondur Beşiktaş’ta görev yapıyor. Ancak hem Caner’in hem de Gökhan’ın kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona erecek. Emre Belözoğlu, yönetimin iki isme de onay vermesi üzerine harekete geçti. Tecrübeli futbolcu, eski takım arkadaşlarıyla bizzat görüşerek Fenerbahçe’ye dönmelerini teklif edecek. Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in Sarı-Lacivertli ekipte 4. yıldızı takacak kadronun en önemli parçaları olmalarını istiyor.