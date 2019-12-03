Gökhan Gönül siftah yaptı

Gökhan, Kayserispor karşısında da maça etkili başladı. Başarılı futbolcu, 30. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Lung’u avladı. Gökhan, skoru 2-0’a getirerek takımının iyice rahatlamasını sağladı. Bu gol aynı zamanda tecrübeli futbolcunun bu sezonki ilk sayısı oldu. Gökhan Gönül daha önce, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında 3-3 biten derbide eski takımı Fenerbahçe’ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Siyah- Beyazlı forma altında 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, 94. lig maçında 5. kez fileleri sarstı.