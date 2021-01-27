Türk spor tarihinde çok başarılı sporcular yer almaktadır. Bulundukları takımlarda büyük başarılar elde eden bu sporcular aynı zamanda çoğu defa milli formayı da giyebiliyorlar. Ülke genelinde geçmişten günümüze en çok tercih edilen spor dalı ise kuşkusuz futbol olmuştur. Futbol alanında bulunan takımların yanı sıra yeni yetişen futbolcular ile birlikte futbolun kalitesi de her geçen gün arttı. Her sezonda yapılan transferler ile futbolcuların performansları da daha yakından görülebiliyor. Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Gökhan Gönül de pek çok takımda forma giyerek başarılı işlere imza atmıştır. Türkiye A Milli futbol takımının ta sağ bekte oynayan futbolcusu olan Gökhan Gönül pek çok kişi tarafından da çok sevilmektedir.

Gökhan Gönül nereli?

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi olan Gökhan Gönül 4 Ocak 1985 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Karadenizli olan futbolcu Fenerbahçe 'nin sağ bek mevkiinde forma giyiyor. 1, 75 metre boyunda olan Gökhan Gönül alt yapı kariyerine Bursa Yolspor ile başladı. Gökhan Gönül 2002 yılında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

Gökhan Gönül kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları arasında yer alan Gökhan Gönül 4 Ocak 1985 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğmuştur. 35 Yaşında olan futbolcu başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere pek çok takımda top koşturdu. 2007 yılı itibari ile milli takımda da oynamaya başlayan Gökhan Gönül çıktığı 66 maçta bir gol attı.

Gökhan Gönül hangi takımlarda oynadı?

Bafralı olan Gökhan Gönül futbol yaşamına Bursa Yolspor futbol takımı alt yapısında başlamıştır. 2002- 2004 yılları arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan Gökhan Gönül 2003- 2004 yılında Hacettepe'ye kiralandı. Burada çıktığı 27 maçta ise 5 gol attı. 2005- 2007 Sezonunda Gençlerbirliği'nde olan Gökhan Gönül yeniden Hacettepe'ye kiralanırken çıktığı 44 maçta 7 gol attı. Gökhan Gönül 2007- 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Burada oynadığı 254 maçta ise 10 gol atabildi. 2016- 2020 yılları arasında Beşiktaş'a geçen başarılı futbolcu Gökhan Gönül burada oynadığı 113 maçta 8 gol attı. Gökhan Gönül 2020 yılı itibari ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2016 - 2020 Yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Gönül 6 Ağustos 2020 yılında Fenerbahçe ile anlaşma imzaladı. 1+1 yıllık anlaşma imzalayan Gökhan Gönül başarı hedeflerini bu kulüpte sürdürmek istediğini dile getirdi. Fenerbahçe ile anlaşma imzalayan Gökhan Gönül bu transferden yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Gökhan Gönül'ün Milli Takım kariyeri

Türk futbolunun başarılı ve tecrübeli futbolcuları arasında yer alan Gökhan Gönül 17 Kasım 2007 yılında ilk milli takım maçına çıktı. Norveç'e karşı mücadele eden Gökhan Gönül bu maçta bir de asist yaptı. Fenerbahçe'de oynadığı sırada sakatlanan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül sakatlığı nedeni ile Euro 2008 müsabakalarına yetişemediği için milli takımda kadro dışı kaldı. Milli takımda çok defa mücadele eden tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül 19 Mart 2011 yılında Türkiye'nin Avrupa müsabakaları elemelerinde Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta bir gol atmıştı. Gökhan Gönül milli takım ile çıktığı 66 maçta 1 gol attı.

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş kariyeri

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Gökhan Gönül 2016-2020 yılları arasında Beşiktaş futbol kulübünde oynadı. Fenerbahçe'den maddi konularda anlaşamaması nedeni ile ayrılan Gökhan Gönül 2016 yılında Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta 77 numaralı formanın sahibi olan Gökhan Gönül bu takımda bulunduğu süre boyunca önemli başarılara da imza attı.