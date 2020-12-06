Gökhan Gönül: Denizlispor bizi motive etti

Gökhan Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce Denizlispor'un sosyal medyada nasıl motive olduklarını gördük. Biz de aynı motive şekilde karşılık verdik. Kazandığımız için mutluyum"

"Ben hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Bu 2. penaltı pozisyonunda o kadar emin olup VAR'dan dönmesine anlam veremiyorum. Bu kadar acele etmesine anlam veremiyorum"

"Geçmişte burada bu takım 16 dakikaları gördü. Bugün de 8'leri görmek nasipmiş. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Anlık pozisyon bunlar. Tamam ben yıllardır aynı pozisyonda gol atıyorum. Önlem alıyorlar ama kolay olmuyor. İnşallah devam eder"

"Biz kazandıkça kimin gol attığının önemi yok. İnşallah bu takım sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.