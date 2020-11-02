Gökhan Gönül: Çok pozisyona girdik sonunda kazandık

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Antalyaspor maçının ardından tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül, "Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel yaptığımız hatalar gol oluyor. Ondan sonra da bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz."

"Çok pozisyona girdik, bu kadar orta yapıp, pozisyona girdiğimiz başka bir maç oynadığımızı bilmiyorum. Sonuçta 3 puanı aldık."



