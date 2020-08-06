Gökhan Gönül: Bu kadar mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum

Fenerbahçe eski futbolcusu Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra Sarı Lacivertlilere imza atan tecrübeli futbolcu FB TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Ailesinden bir süre uzak kalmış ve sonunda yuvasına dönmüş biri olarak hislerimi açıklamak çok zor. Bu kadar mutlu, heyecanlı olduğum başka bir gün hatırlamıyorum. Jübile yapmak için değil şampiyon olmak için geri geliyorum."

"Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim."

"Burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Önce, bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başta Başkan Ali Koç'a, yönetim kuruluna ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim."







