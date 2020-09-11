Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı yeni sezonun ilk maçında takımının beraberlik golünü atan Gökhan Gönül böylece 1741 gün sonra Süper Lig'de Fenerbahçe forması altında gol attı.

En son 6 Aralık 2015 tarihinde Gaziantepspor'a deplasmanda Fenerbahçe adına gol atan deneyimli oyuncu sonraki sezondan itibaren Beşiktaş'ta oynamaya başlamıştı. Gökhan Gönül, Fenerbahçe adına böylece ligde 11 gol atmış oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru