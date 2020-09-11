Gökhan Gönül 1741 gün sonra Fenerbahçe'de gol attı
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta takımının ilk golünü atan Gökhan Gönül, 1741 gün sonra Süper Lig'de Fenerbahçe forması altında gol attı. En son 06.12.2015 tarihinde Gaziantepspor'a deplasmanda Fenerbahçe adına gol atan deneyimli oyuncu sonraki sezondan itibaren Beşiktaş'ta oynamaya başlamıştı
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı yeni sezonun ilk maçında takımının beraberlik golünü atan Gökhan Gönül böylece 1741 gün sonra Süper Lig'de Fenerbahçe forması altında gol attı.
En son 6 Aralık 2015 tarihinde Gaziantepspor'a deplasmanda Fenerbahçe adına gol atan deneyimli oyuncu sonraki sezondan itibaren Beşiktaş'ta oynamaya başlamıştı. Gökhan Gönül, Fenerbahçe adına böylece ligde 11 gol atmış oldu.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru