Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Galatasaray’a 4-0 kaybederek kupaya veda eden Tuzlaspor’da Gökhan Çıra, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında olay açıklamalarda bulunan Gökhan, ''Fatih Terim gelmiş, Gökhan Çıra sen misin diyor. Sen kimsin, mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?'' dedi.

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Gökhan'ın açıklamaları şu şekilde:

'PSG'yi yenin, Real'e böyle oynayın'

Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real'e böyle oynayın."

'Futbolun mafyası sen misin?'

"Maç öncesi Fatih Terim gelmiş, Gökhan Çıra sen misin diyor. Sen kimsin, mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Ben Galatasaray altyapısı çıkışlıyım evet ama benim orada ne yaşadığımı kimse bilmez, ben kendim biliyorum. Benim gibi birçok arkadaşım var."

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