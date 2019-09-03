Gökhan Alsan'ı Samsunspor kaptı!

2. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, 1. Lig takımlarının peşinden koştuğu transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, Gazişehir Gaziantep forması giyen Gökhan Alsan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

03 Eylül 2019, Salı 06:01
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Gökhan Alsan'ı Samsunspor kaptı!

2. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan Gökhan Alsan’ı 3 yıllığına renklerine bağladı. 

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Alsan'ı kırmızı-beyazlı renklere bağladıklarını ifade ederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda uzun süredir görüştüğümüz Gökhan Alsan ve kulübü ile her konuda anlaştık. Gökhan ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladık. İyi bir transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Gökhan'a 'hoşgeldin' diyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. 

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