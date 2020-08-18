Gökhan Akkan itirafı geldi

Yeni sezona yeni bir kaleciyle girmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, Çaykur Rizespor’un başarılı kalecisi Gökhan Akkan’ı gündemine almıştı. Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Rizespor’un hocası Stjepan Tomas, “Sportif direktör Yılmaz Bal ile konuşuyoruz. Beşiktaş onu istiyordu. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum” ifadelerini kullandı