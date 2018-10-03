Gökhan Akkan: Fenerbahçe maçından daha değerli

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan, rakipleri karşısında kazanarak kendileri ve camia açısından daha iyi hedeflere yürümek istediklerini söyledi.

Gökhan Akkan, yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona kötü başladıklarını ancak Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulduklarını belirtti.

Taraftarın iç saha maçlarında kendilerine sahip çıktığını kaydeden 23 yaşındaki kaleci, "Seyircinin bize kattığı hava çok farklı. Son oynadığımız Fenerbahçe maçında inanılmaz bir destek vardı. Onların desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacak. Bu sezon gerçek anlamda desteklerini arkamızda hissediyoruz." dedi.

Ligdeki ilk galibiyeti Fenerbahçe karşısında aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Gökhan, "Şimdi çok zor bir deplasmanımız var. Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak hem bizler hem camia açısından daha iyi hedeflere yürümek istiyoruz. Bunun için Kayseri deplasmanı Fenerbahçe maçından çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

Milli takıma seçilmesinin kendisini çok mutlu ettiğinin belirten Gökhan Akkan, "Önümüzdeki hafta Bosna Hersek ile Rize’de maç var. İnşallah yeniden kadroda kendime yer bulurum. Bir oyuncu için en üst seviye. Buraya benim seçilmem ayrı bir motivasyon. Milli takımda görev almak gurur verici. Ülkeme A Milli Takım düzeyinde uzun yıllar inşallah hizmet ederim." şeklinde konuştu.

AA