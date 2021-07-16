TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, ismi birçok takımla anılan Tuzlaspor'dan Gökcan Kaya'yı kadrosuna kattı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

''Eyüpspor’umuz, Tuzlaspor’dan Gökcan Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Gökcan Kaya’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diyoruz.''