Göğüs ağrıları genellikle kalp ile alakalı değildir. Özellikle orta yaşta başlayan göğüs ağrıları son yıllarda çok sık görülmektedir. Genellikle stres ve yorgunlukla alakalı olan bu ağrıların kalp ile ilgisi de olabilir. Bu sebeple dikkat edilmesi çok önemlidir.

Göğüs ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Göğüs ağrılarının pek çok nedeni vardır. Günlük hayattaki aktivite ve yorgunluktan kaynaklı ağrılar genellikle kısa sürelidir. Bu sebeple herhangi bir riski bulunmamaktadır. Fakat bazı göğüs ağrılarının çok sık ve fazla olması durumunda kalp ile ilişkisi bulunabilir. Böyle bir durumda hastaların mutlaka Göğüs Hastalıkları bölümüne gitmeleri gerekir.

Sürekli sıkışma ve nefes darlığı yaşayan kişilerin Göğüs Hastalıkları bölümüne uzman doktora görünmesi ağlık açısından oldukça önemlidir. Göğüs uzmanı doktoru belirli tetkiklerden sonra kap ile ilişkisini tespit eder ise Kalp Cerrahisine sevk eder. Veya göğüs ağrısının yanında kalp ağrısı da bulunuyor ise hastaların direk Kalp Cerrahisi uzmanına görünmesi gerekmektedir.

Göğüs ağrılarında yapılacak olan tedavi kalp ile ilişkili değil ise ağrılar genellikle çeşitli egzersizler veya bazı ilaçlar ile tedavi edilebilir. Eğer hastaların kötü alışkanlıkları bulunuyor ise uzman doktor hastadan bunları terk etmesini ister. Çünkü kötü alışkanlıklar da göğüs ağrısına sebebiyet verebilir.

Göğüs ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Hastanelerin tüm bölümlerinden randevu alınması oldukça kolaydır. Özel hastanelerden randevu telefon ile veya hastanenin internet sitelerinden alınmaktadır. Devlet hastaneleri için kullanılan MHRS internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile alınabilir. Bunun dışında 182 telefon numarasını arayıp istenilen poliklinikten randevu alınması mümkündür. Göğüs Hastalıkları bölümünden bu yollar ile randevu alabilirsiniz.