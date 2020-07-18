Göbek fıtığı tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardan biridir. Göbek fıtığı teşhisi doktorlar tarafından yapılan tetkikler ile tespit edilir. Göbek fıtığının spesifik belirtileri vardır. Bu belirtilere sahipseniz mutlaka bir hekime başvurmanız gerekmektedir. Kadınlar gebelik dönemi geçirdiğinden dolayı erkeklere göre daha fazla göbek fıtığı rahatsızlığı yaşarlar.

Göbek fıtığı nedir?

Göbek bölgesinde ki yağ dokularının göbek deliğinden sarkması ya da yakınından geçen bir rahatsızlığa göbek fıtığı denilmektedir. Göbek fıtığı her yaşta görülebilir. Bazen göbek fıtığı bebeklerde dahi rastlanılabilir. Bu durum bebekler için tamamen zararsızdır. Göbek fıtığı bebeklerde herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmez. Fıtık kendiliğinden kapanır ve geçer. Göbek fıtığı yetişkinlerde görüldüğü takdirde herhangi bir şekilde kendiliğinden geçmesi beklenmez. Bu kişilerde mutlaka bir cerrahi müdahale gerekir.

Göbek fıtığı belirtileri nelerdir?

- Bebeklerde ağladığında göbeğin dışarı doğru sarkması

- Günlük aktivitelerini yaparken zorlanma

- Yürürken göbekte ağrı hissedilmesi

- Göbek bölgesinde şişlik

- Göbeğin dışarı doğru sarkması

Göbek fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Göbek fıtığının tedavisi yalnızca yetişkinlerde yapılır. Göbek fıtığı bebeklerde genellikle geçer. 5 yaşlarında olan bir bebek göbek fıtığı geçmediyse o zaman cerrahi müdahale yapılır. Göbek fıtığı tedavisinde birincil olarak cerrahi müdahale ilk tedavi seçeneğidir. Herhangi bir ilaç veya başka bir tedavi söz konusu değildir. Lokal olarak yapılan ameliyat ile birlikte göbek fıtığı tedavi edilir ve kişinin bütün şikayetleri ortadan kalkar. Aynı gün hasta taburcu olur. Göbek fıtığı ilk tespit edildiği anda hemen ciddiye alınmalı ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Göbek fıtığı tedavi edilmediği takdirde fıtık boğması durumları yaşanır ve bu durum kişiyi ölüme kadar götürebilir.

Göbek fıtığında kullanılan bir alternatif tedavi yöntemi vardır. Göbek fıtığında yetişkin hastalara yama tekniği kullanılmaktadır. Yama tekniği ile birlikte göbek fıtığının düzelmesi amaçlanır. Yama tekniği ile yapılan tedavi seçeneği ile birlikte fıtık tekrardan nüksetmez. Kişi gündelik hayatına çabucak döner. Göbek fıtığı ameliyatlarında ise hem açık hem de kapalı teknik kullanılır. Bu şekilde hastanın tedavisi büyük ölçüde tamamlanır. Göbek fıtığında tedavinin başarılı sonuçlanması erken teşhis çok önemlidir. İlerlemiş göbek fıtıklarında yapılan operasyonlardan sonra dahi tekrar nüksedebilir. Bu yüzden hastanın mutlaka erken tespit ederek bu tedavisini tamamlaması gerekiyor.

Göbek fıtığı neden olur?

Göbek fıtığı pek çok semptoma bağlı olarak gelişebilmektedir. Fıtığa pek çok şey sebep olabilir. Özellikle bebeklerde görülen göbek fıtığının sebebi ağrılı doğumdan kaynaklanmaktadır. Bebek doğduktan sonra göbek kordonu kesilirken tam kapanmaması durumunda göbek fıtığı ilerde gözlemlenebilir. Yetişkinlerde ise göbek fıtığının sebepleri aşırı kilolu olmaktan geçer. Aşırı kilolu olmak karın kaslarını zayıflatır. Bu şekilde göbek fıtığı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bol bol egzersiz yaparak karın kaslarının güçlenmesi göbek fıtığının gelişmesine engeldir.

Karın kasları zayıf olduğunda bu bölgeye oldukça fazla baskı yapılır. Bundan dolayı göbek fıtığı gelişebilir. Kadınlarda ise sancılı doğum geçirmek ve göbek deliğinde doğumdan kaynaklanan aşırı sıvının birikmesi göbek fıtığına sebebiyet verecektir.

Ağır sporlar yapmak ani eğilip kalkmakta göbek fıtığına sebep olabilir. Buna halk arasında göbek düşmesi de denilmektedir. Bu yüzden ağırlık sporları ile uğraşanların bu duruma ayrıca önem göstermesi gerekiyor.

Ameliyatı hakkında bilgiler

Göbek fıtığı ameliyatı açık ve kapalı olmak üzere yapılmaktadır. Göbek bölgesi lokal olarak uyuşturulur ve ameliyata başlanır. Ameliyatlarda sentetik yamalardan faydalanılır ve göbek fıtığı tedavi edilir. Bu şekilde yapılan operasyonlar ile birlikte göbek fıtığının tekrarlamasının da önüne geçilmiş olur. Lakaroskopik cerrahi yöntemi ile de göbek fıtığı tedavi edilir. Bu ameliyat ise kolay geçer ve kişinin hastanede yatmasına gerek kalmaz. Aynı gün taburcu olur ve 1 hafta gibi istirahatin ardından kişi normal hayatına döner.