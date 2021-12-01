GMİS’ten Dünya şampiyonu judocu Metin Sönmez’e teşekkür

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Sönmez’in Dünya Şampiyonu olarak gurur yaşattığını belirterek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile birlikte Sönmez’e bir teşekkür plaketi takdim etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda dünya şampiyonu olmanız, bizlere ve tüm Türkiye’ye gurur yaşattı. Bu gururu yaşattığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Milli Judocu Sönmez ise “Altın madalyayı Türkiye'ye getirmekten gurur duyuyorum” dedi.

MFA Zonguldak Spor Kulübü milli sporcuları Metin Sönmez ve Murat Uzun, 21-24 Ekim 2021 tarihinde Portekiz’de gerçekleştirilen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmiş, 73 kiloda mücadele eden Metin Sönmez, finalde Rusya milli takımı sporcusu Vladimir Kobzar’ı uzatmada altın puan ile yenerek Dünya Şampiyonu olmuştu.

İHA