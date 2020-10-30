GMG Kastamonuspor’da 2 koronavirüs vakası

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da bir futbolcu ile bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

30 Ekim 2020, Cuma 22:23 Son Güncelleme:
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GMG Kastamonuspor’da 2 koronavirüs vakası

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da bir futbolcu ile bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Serik Belediyespor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri’nde teknik heyete, futbolculara ve personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.     

Test sonucunda bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcu ile personelin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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