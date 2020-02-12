Beyaz ekmek, makarna ve tatlılar gibi çok fazla yiyeceğin içerisinde gluten bulunur. Çölyak hastalığı, gluten duyarlılığı veya alerjisi olanlar glutenden kaçınılmalıdır. Bulgur ve arpa gibi gluten içeren kepekli tahıllar lif ve vitamin bakımından zengin en sağlıklı yiyeceklerdendir.

Gluten Diyeti Nedir?

Glutensiz diyet, glutenin yutulmasıyla tetiklenen otoimmüni önler. Bu reaksiyon, vücudun anahtar besinleri emmesini önleyen ve depresyon, yetersiz beslenme ve anemi gibi bir dizi semptomlara yol açabilen ince bağırsağın astarına zarar verir. Sonuçta, her şey yediğiniz yiyeceklerle ilgilidir.

Kek ve kurabiyeler gibi rafine un ve şekerden yapılan ürünler, boş kalori kaynağıdır ve glutensiz olup olmadıklarına bakılmaksızın çok az tüketilmelidir. Bu ürünleri meyve ve sebze gibi işlenmemiş gıdalarla değiştirmek daha iyi bir seçenektir. Bir şeyin glutensiz olmasının sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini unutmayın.

Glutensiz ürünler, glutenin sağladığı lezzet eksikliğini telafi etmek için kalori, yağ ve şeker bakımından daha yüksek olabilir ve temel vitamin ve minerallerden yoksun olabilir. Gluten diyeti, içeriğinde gluten olmayan besinlerin tüketimidir. Birçok insan bu diyeti zayıflamak için uygular.

Gluten Diyeti Ne İşe Yarar?

Glutensiz bir diyete ihtiyaç duyan insanlar genellikle bazı rahatsızlıklara sahiptir. Çölyak hastalığı olan insanlar, glutenin neden olduğu kronik iltihaplanma nedeniyle sindirim sistemlerindeki dokulara zarar verir.

Çok az miktarda gluten yediklerinde şişkinlik, kramp veya belirli tipte deri döküntüleri gibi semptomlar yaşarlar. Çölyak hastalığı olan insanlar laktoza tahammülsüz hale gelebilir ve demir eksikliği anemisine sahip olabilirler. Çölyak hastalığı, kan testleri ve ince bir bağırsak biyopsisi kullanılarak teşhis edilir. Gluten diyeti, bu rahatsızlıkların azalmasına ve hatta yok edilmesine yardımcı olur.

Gluten Diyeti Nasıl Olur?

Büyük bir tam tahıl ve lif kaynağı olan yulaf, bağırsağın da sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Sertifikalı glutensiz yulaflar, gluten diyeti yapanların ilk tercih ettiği besindir. Diyette, sabahları yulaf ve chia tohumu ile karışık meyve salatası yapılabilir.

Darı içeren ekmekler glutensiz tam tahıl sunar. Bu ekmekler lif içerir, gevrek kızarır ve sandviçler için mükemmeldir. Glutensiz diyen yapanların listesinde olmazsa olmazlar arasında bulunan bir diğer yiyecek seçeneği ise kinoadır.

Çok renkli biber, ıspanak ve soğan ile sote edilmiş kinoa, iyi bir öğün yerine geçebilir. Kiona ile aynı zamanda kek gibi hamur işleri de yapılabilir. Kısacası gluten diyeti, içeriğinde gluten olamayan besinlerin dengeli olarak tüketilmesi ile olur.

Gluten Diyeti ile Zayıflayanların Diyet Listesi

Pirinç glutensizdir, ancak eser miktarda arsenik içerir. Birçok paketlenmiş glutensiz ürün, inorganik arsenik içerir. Tahıl ihtiyacınızı karşılamak için mısır ve kinoa ile yapılan makarnaları tercih edebilirsiniz. Glutensiz un ile yapılan yemeklerin daha lezzetli olması için hindistancevizi ve badem içeren alternatif unları kullanabilirsiniz. Ev yapımı veya hazır ambalajlı glutensiz atıştırmalıklar için çeşitli seçenekleriniz vardır.

Glutensiz bir yaşam için taze meyveler, sebzeler, humus, fındık ve patlamış mısır yiyebilirsiniz. Dondurulmuş meyveler de bir başka seçenektir. Dondurulmuş meyveler ve sebzeler harika lif ve bitki besleyicilerine sahiptir. Şok dondurma tüm besin maddelerini olduğu gibi muhafaza eder. Özellikle yaz aylarında donmuş bezelye, mango ve yaban mersini tercih edebilirsiniz.

Gluten Diyeti ile Zayıflama

Birçok insan gluten diyetini zayıflamak amacı ile uygular. Bunun için besin değeri yüksek yiyecekleri tercih ederek dengeli beslenebilirsiniz. Kendi kavrulmuş nohutunuzu yaparak gluten yemeyerek kaybettiğiniz besin değerlerini yeniden kazanabilirsiniz. Kavrulmuş nohudun içinde lif ve protein vardır ve fındıklardan daha az yağ içerirler.

Glutensiz bir diyetin lif, demir, folat, niasin, B-12 vitamini, kalsiyum, riboflavin ve çinko gibi besin maddeleri bakımından daha düşük olabileceğini unutmayın. Mümkün olduğunda zenginleştirilmiş tam taneli glutensiz ürünleri seçmenizi ve doktorunuzun tavsiyesi ile glutensiz bir multivitamin alabilirsiniz.

Gluten Diyeti ile Zayıflayanlar

Kahverengi pirinç, kinoa, meyve ve sebzeler, fasulye, balık, tavuk, sığır eti ve süt ürünleri tüketerek ihtiyaç duyduğunuz B vitamini ve kalsiyumu alabilirsiniz. Elma, kavun, armut, erik, üzüm, domates, portakal, çilek, Brüksel lahanası, brokoli ve enginar glutensiz besinler arasındadır. Glutensiz beslenirken tatlıdan da vazgeçmek istemeyenler granola kremsi fıstık ezmesi ve zengin koyu çikolata parçaları ile kendileri için bir tatlı yapabilir. Zayıflamak için tüm besinlerde aşırıya kaçılmaması önemlidir.