Glutamin Ne İşe Yarar? Fitness İçin Faydaları Ve Glutamin Kullanımı

Özellikle iskelet kaslarında yaklaşık olarak %60 oranında amino asit glutamini bulunur. Ayrıca oranında hidrojen barındırır. Böylece kaslara nitrojen taşıma noktasında önemli bir rol üstlenir. Günümüzde özellikle spor yapmak için ve sağlıklı bir yaşam konusunda belirli miktarlarda dengeli şekilde kullanılıyor.

Glutamin Ne İşe Yarar?

Glutamin bir grup amino asittir ve temel görevi protein yapılarına ulaşma noktasında rol üstlenmesidir. L ve D olarak iki değişik grup içerisinde glutamin bulunur. Özellikle L glutamin protein yapısına takılarak önemli bir kaynak oluşturur. Aynı zamanda doğal yollardan vücudun da ürettiği bir yapılır. Özellikle hücre bölünmesi ve doku yenilenmesi noktasında büyük öneme sahiptir.

Amonyağı temizlemekle beraber kaslar arasında nitrojen taşıma görevini üstlenir. Bu sebepten dolayı hem gün içerisinde enerji kazanmak hem de fitness çalışma noktasında önemli bir kaynak oluşturduğunu söylemek mümkün.

Glutamin’in Fitness İçin Faydaları Nelerdir?

Özellikleri fitness ve benzeri spor dalları ile ilgilenenler için glutamin düzenli olarak tüketilen kaynaklar arasında yer alır. İskelet ve kas sistemi ile beraber nitrojen ulaşımı noktasında görevleri bulunmaktadır. Bu yüzden fitness çalışanlar adına pek çok farklı önemli fayda sağlar.

- Kas yıkımını önlemeye karşı yardımcı olur.

- Yapılan yoğun antrenman sonrası vücut içerisinde düşen glutamin seviyesinin yeniden yükselmesine olanak tanır.

- Büyüme hormon seviyesinin %400 oranında arttırdığı biliniyor.

- Vücut geliştirme ile ilgilenenlerin antrenman sonrası seviyesi önemli oranda düşer. Alınacak L glutamin takviyesi bu seviyeyi yeniden istenen noktaya çıkarır.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Gerekli miktarlarda enerji seviyesini arttırır.

Bu ve benzeri sağladığı olanaklar ile beraber özellikle Fitness ve vücut geliştirme çalışanlar için en önemli kaynaklardan biridir. Doğal yollardan vücudun kendisinin üretmesi ile beraber takviye olarak günümüzde alınır. Özellikle L glutamin bu açıdan düzenli olarak elde edilebilmektedir.

Glutamin Kullanımı

Düzenli olarak ve yoğun şekilde fitness ile vücut geliştirme çalışanlar adına glutamin kullanımı periyodik olarak ele alınmalıdır. Egzersiz çalışan kişiler gün içerisinde ortalama 2 veya 3 kez 5 gr ile beraber toplamda 10 veya 15 gr’lık L glutamin almalıdır. Ayrıca günün farklı zaman dilimlerinde belirli aralıklarla tüketmek önemlidir.

Bu konuda glutamin daha çok sabahları tüketilir. Aynı zamanda yapılan yoğun Fitness ve vücut geliştirme antrenmanından sonra alınabilmektedir. Gece yatmadan önce de son kez olarak günlük kullanım tamamlanabilir.

Glutamin Yan Etkileri Nelerdir?

Yapılan inceleme ve araştırmalara göre glutaminin yaygın olarak dikkat çekici herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı bilmiyor. Zira zaten doğal olarak vücutta bulunan bir amino asittir. Fakat diğer bütün farklı gıda gruplarında olduğu gibi glutamin de mutlaka dengeli olarak tüketilmelidir.

Yüksek dozda glutamin tüketimi mide rahatsızlığı ortaya çıkarabilir. Çok fazla tüketimi ile beraber mide bozukluğu farklı belirtiler üzerinden kendini gösterebilmektedir. O yüzden önerilen kullanım dozu üzerinden alınacak takviye ile beraber buna dikkat etmeye özen gösterilmelidir.

Glutamin Neden Alınır?

Başta Fitness ve vücut geliştirme çalışanlar için önemli bir kaynak olarak glutamin öne çıkıyor. Ancak L glutamin sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda her bireyin vücudunda dengeli şekilde bulunması gereken besin destekleri arasında yer alır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek ile beraber bağırsak fonksiyonları konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.

İskelet ve kas sistemleri için önemlidir. Karaciğer, böbrek, ince ve kalın bağırsak üzerinde hayati fonksiyonları yerine getirme noktasında görevler üstlenir. Özellikle kas kaybı yaşayan ve hastalıklara kolay yakalanan kişiler adına önemli bir kaynak oluşturur.











