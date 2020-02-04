Glukozamin, iyi bir eklem iltihabı takviyesidir. Bununla birlikte, glukozamin; eklem ağrılarını rahatlatmaktan fazlasını yapar. Glukozaminin, bağırsak sağlığına kadar geniş bir alanda pek çok çeşitli faydalar sunduğu gözlenmektedir.

Glukozamin Nedir?

Glukozamin, şekerlerin ve proteinlerin zincirlerinden yapılan ve eklemlerin kıkırdağında bulunan bir çeşit bileşiktir. Eklem, kemik, kas ağrılarını en aza indirir. Rahat hareket etmeyi sağlayan ve eklemler arasında kayganlığı sağlayan bir bileşen olarak işlev görür.

Glukozamin, çok güçlü doğal bir anti-inflamatuar; yani iltihaplanma karşıtı bir bileşendir. Ayrıca, anti-aging adı verilen yaşlanma karşıtı özelliklere de sahiptir. Eklem iltihabı için, piyasadaki en iyi doğal takviyelerden birisidir. Sıklıkla, yaşa bağlı olan kemik ve eklem ağrılarının tedavisinde kullanılmaktadır. Sağlıklı bireylerde de, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

İnsan vücudunun, kıkırdak gibi önemli dokuları oluşturan protein ve yağların sentezinde; glukozamine ihtiyacı vardır. Eklemler ve tendonların sağlığında, önemli bir rol oynar. Ayrıca, sinoviyal sıvı olarak bilinen ve eklemleri çevreleyen sıvıların oluşturulmasına da yardımcı olmaktadır.

Glukozamin, bağırsak sağlığının korunması için de; hayati değerde önem taşımaktadır. Glukozamin sülfat takviyesinin, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin bileşimini etkilediği tespit edilmiştir.

Glukozamin, genellikle insanlarda; bir yan etki ya da risklere yol açmamaktadır. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, uzun süre boyunca güvenle kullanılabilmektedir.

Glukozamin Çalışma Prensibi ve Kullanımı

Glukozamin üzerinde yapılan çalışmaların çoğu, doğal bir kimyasal olan glukozamin sülfatın faydalarına özellikle yer vermiştir. Glukozamin, agrekan ya da proteoglikan olarak adlandırılan bileşiklerden kıkırdak yapının oluşmasına yardımcı bir aminosakkarittir. Glukozamini, çoğu insan; günlük tek başına veya sülfat, omega-3 ve MSM takviyeleriyle kombine ederek tüketmektedir.

Glukozamin Kondroitin ve Sülfat Formları

Kondroitin, kıkırdağın su tutması işlevine yardımcı olan önemli türde bir bileşendir. Vücut tarafından doğal yollarla sentezlenir. Endüstriyel üretiminde ise, hayvanların kıkırdaklarından üretilmekte veya laboratuvarda oluşturulabilmektedir. Glukozamin sülfata göre daha az bilinir.

Glukozamin ile kondroitin kombinasyonu, glukozamin ve de kondroitin ikilisinin birlikte çalışmasını sağlar. Glukozamin kondroitin formunda, eklemlerde fayda sağlanır.

Glukozamin sülfat ise, glukozaminin en popüler olan çeşididir. Glukozaminin; kondroitin kombinasyonu ile glukozamin sülfat kullanımı birbirine benzer şekilde güvenilirdir.

Glukozaminin Genel Faydaları

Glukozaminin faydaları, şu maddeler halinde açıklanabilir:

- İltihaplanma sorunlarının giderilmesi

- Otoimmün reaksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olması

- Eklem sağlığının korunması

- Eklem ağrıları ve hassasiyetinin azaltılması

- Bağırsak sağlığının korunması

- Mide, mesane ve bağırsaklardaki tahrişe karşı mücadele edilmesi

- Enflamatuar bağırsak hastalığı ve çeşitli bağırsak sendromlarının tedavi edilmesi

- Kırık veya yaralanmaların ardından, dokuların ve daha güçlü kemiklerin inşasının sağlanması

Glukozamin Sülfat Formunun Kemik ve Eklem Sağlığına Etkileri

En sık önerilen glukozamin türü, glukozamin sülfat formudur. Sülfat formu, eklem sağlığında çok önemli bir rol oynar. Çünkü vücudun kıkırdak üretmesine de yardımcı olmaktadır. Glukozamin sülfat; glukozamin hidroklorür yahut N-asetil glukozamin dahil diğer tüm glukozamin formlarından daha çok etki sağladığı anlaşılmıştır.

Glukozamin sülfat, eklem iltihabını idare etmede; tedavi yaklaşımının bir parçası olarak çok önerilen, iyi bir takviyedir. Osteoartrit, dejeneratif bir hastalıktır. Gittikçe artan eklem sürtünmelerinden dolayı, hareket etmeyi gitgide zorlaştırır.

Günde 800 - 1500 miligram glukozamin sülfat, dejeneratif eklem hastalıklarından muzdarip insanlara destek sunar. Özellikle diz ve kalçalar gibi eklemlerin, daha fazla hasar almasını önlemektedir. Glukozamin formlarının, 4 ila 8 hafta içerisinde; eklem ağrılarının rahatlamasına yardımcı olduğu belirlenmiştir. Uzun süreli kullanıldığında ise, eklemlerdeki bozulmayı yavaşlatır. Aynı zamanda, kronik iltihaplanmalarda azalma ile sindirim sağlığının iyileştirilmesi vb. gibi diğer faydaları da sunmaktadır.

Glukozamin takviyesi, tek başına yahut kondroitin takviyeleri gibi ek bileşenler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Yapılan araştırmalar; özellikle eklem iltihabı gibi durumlar ile uğraşan pek çok kişide oldukça verimli sonuçların elde edildiğini göstermektedir.

Glukozamin içeren ve en kapsamlı yapılmış çalışma olarak kabul edilen, Glukozamin ve Kondroitin Artrit Müdahale Denemesi (GAIT) bulunmaktadır. Bu çalışma ile; sekiz hafta boyunca kullanılacak glukozamin ve kondroitin sülfat kombinasyonunun, yüksek miktarlarda eklem ağrısı olan katılımcılarının çoğunda ciddi bir rahatlama sağladığı bulunmuştur. Klasik eklemler haricinde, orta ya da şiddetli diz ağrıları ile ilişkili olarak da; pek çok olumlu gelişme deneyimlenmiştir.



