Gloria Özaltın Championship başlıyor

Gloria Hotels & Resorts, Gloria Özaltın Championship kapsamında gerçekleşecek “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” bireysel turnuva, “Gloria Pairs Championship”,“Sebahat Özaltın” kadınlar turnuvası ve “Nuri Özaltın Trophy” erkekler bireysel turnuvaları ile golf sporuna gönül verenlere ev sahipliği yapacak. Turizm yatırımlarının yanı sıra, spora ve sporcuya verdiği desteklerle de tanınan Özaltın ailesi adına düzenlenen organizasyon, 10 Nisan tarihinde merhume Öznur Özdemir Özaltın anısına gerçekleşecek turnuva ile başlayacak.

Gloria Özaltın Championship’e İsviçre, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katılması bekleniyor.

Etkinlikte, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite golf tutkunları ile buluşurken, aynı zamanda Mart ayında Gloria Golf Club’da hizmete giren Türkiye’nin ilk ve tek TrackMan Range uygulaması ise turnuva boyunca “Longest Drive “ ve “Nearest The Pin” ile müsabakalara renk katacak.

16 Nisan akşamı seçkin lezzetlerle hazırlanacak özel gala yemeği ve konser programı ile sona erecek turnuva boyunca golf tutkunları, Gloria Hotels & Resorts’ün huzurlu ve sakin ortamında doğayla iç içe bir hafta geçirecek.

Gloria Hotels & Resorts, tüm golf severleri bu kıyasıya mücadelenin gerçekleşeceği turnuva heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

TURNUVA PROGRAMI

10.04.2022

”Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” Individual Tournament / New Course

Açılış Seremonisi (Kokteyl ve Akşam Yemeği)

11.04.2022

“Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” Individual Tournament / Old Course

12.04.2022

“Gloria Pairs Championship” / New Course

13.04.2022

”Gloria Pairs Championship” / Old Course

Ara Ödül Töreni ve Barbekü Partisi

14.04.2022

”Sebahat Özaltın Ladies Tournament” & ”Nuri Özaltın Memorial” Men Individual Tournament / New Course

15.04.2022

“Sebahat Özaltın Ladies Tournament” & ”Nuri Özaltın Memorial” Men Individual Tournament / Old Course

Gala Yemeği ve Ödül Seremonisi