Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gloria Cup'ın ilk maçında TOFAŞ ile TEKSÜT Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

TEKSÜT Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da TOFAŞ'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan TEKSÜT Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.

TOFAŞ'ın yeni transferlerinden Tarik Phillip 26 sayıyla maçın en skoreri olurken Bandırma'da Jaime Smith de 16 sayıyla takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta’nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül’de sona erecek.