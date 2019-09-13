Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gloria Cup'ın beşinci maçında TEKSÜT Bandırma ile Rus ekibi CSKA Moskova karşı karşıya geldi.
Maçın ilk periyodu 21-21 berabere biterken, TEKSÜT Bandırma devreyi 42-41 önde kapattı.
Üçüncü periyodu 61-58 önde geçen CSKA Moskova, karşılaşmadan da 87-84 galip ayrıldı.
CSKA Moskova'da Mike James 20 sayı, 6 asist ile öne çıkarken Will Clyburn 18, Joel Bolomboy 14 sayı üretti.
TEKSÜT Bandırma'da Emanuel Terry 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Jaime Smith ve Omar Prewitt 14'er sayıyla oynadılar.