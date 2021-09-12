Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 82-60 yendi.

Günün diğer mücadelesinde TOFAŞ, Rusya ekiplerinden Lokomotiv Kuban’ı 73-70 mağlup etti.

Böylece 8 Eylül’de başlayan dört takımlı turnuvada üç maçını da kazanan Anadolu Efes, şampiyonluğu kazandı.

Frutti Extra Bursaspor , Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Ukrayna temsilcisi Budivelnik’in de mücadele ettiği 1-5 Eylül’de gerçekleştirilen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 1’i ise Bahçeşehir Koleji birinci tamamlamıştı. (AA)