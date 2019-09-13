Gloria Cup'ta Galatasaray Doğa Sigorta, Zalgiris Kaunas'a tek farkla kaybetti

Gloria Cup 2019 B Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 71-70 mağlup oldu.

13 Eylül 2019, Cuma 06:49
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Gloria Cup'ta Galatasaray Doğa Sigorta, Zalgiris Kaunas'a tek farkla kaybetti

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Antalya’da katıldığı Gloria Cup 2019’da oynadığı ilk hazırlık maçında Belek’teki Gloria Sports Arena’da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip ilk periyodu 21-20 önde tamamlarken, ikinci periyot 39-39 eşitlikle sona erdi. Litvanya ekibi üçüncü periyotta daha etkili bir oyun sergiledi ve bu bölümü 61-49 üstün geçti. Final periyodunda da büyük çekişme yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip, salondan 71-70 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın en skorer ismi 16 sayıyla Whittington olurken, maçın en değerli oyuncusu ise Zalgiris Kaunas'tan Zach Leday seçildi.

İSTANBUL (İHA)

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