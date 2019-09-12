Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Cup'ta Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas’ı 100-98 yendi.

Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Efes'in milli takımlarda görev yapan oyuncuları karşılaşmada forma giymezken, tedavisi devam eden Adrien Moerman ve yeni transfer Chris Singleton da kadroda yer almadı.

Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42-44 geride girdi.

Üçüncü periyot 67-67, dördüncü periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 mağlup etti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayıyla en skorer isim olurken Rodrigue Beaubois ve yeni transfer Alec Peters 19'ar sayıyla oynadılar.

Turnuva, 15 Eylül’de sona erecek.







