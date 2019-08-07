Gloria Cup heyecanı yaklaşıyor

Antalya’da basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Cup, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı amacıyla Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuşan otelin genel müdürü Görkem Dönmez, “2015’te açılan otelimizde 105 farklı milliyetten 20 binden fazla sporcuya kamplarda ev sahipliği yaptık. Bu kamplara gelen sporcular Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda 196 madalya kazandı. Bu bizim için büyük bir referans” dedi.











