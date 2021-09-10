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Gloria Cup | Anadolu Efes - Lokomotiv Kuban maç sonucu: 97-67

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup ederken TOFAŞ da Zalgiris Kaunas'ı 71-57 ile geçti.

10 Eylül 2021, Cuma 21:05 Son Güncelleme:
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Gloria Cup | Anadolu Efes - Lokomotiv Kuban maç sonucu: 97-67

 Antalya’da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2’nin üçüncü gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas’ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban’ı 97-67 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, TOFAŞ, Zalgiris Kaunas ile son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban ile karşılaştı.

Karşılaşmalarda TOFAŞ, Zalgiris Kaunas’ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban’ı 97-67 mağlup etti.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül’de tamamlanacak.

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