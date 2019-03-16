Gloria 2019 Cup başladı

Antalya’da Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları başladı.

16 Mart 2019, Cumartesi 13:40
- A +
Gloria 2019 Cup başladı

Antalya’da Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Estonya, Danimarka ve Bulgaristan’tan 160 sporcu mücadele ediyor.

Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında erkek ve kadın sporcular, genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu Deresi’nde 5 bin metre boyunca şampiyon olabilmek için kürek çekecek.

Organizasyon, yarışmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.